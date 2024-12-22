22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var?
22 Aralık tarihli TV yayın akışı listesi açıklandı. Bugün TV'de hangi programların olduğunu merak eden izleyiciler için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışı listeleri belirlendi. İzleyiciler, favori programlarını kaçırmamak için yayın akışını takip edebilirler.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 22 Aralık itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 22 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
16:30 Annem Ankara
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Uzak Şehir
23:15 Bize Müsaade
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
06: 30 Hercai
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 20 Dizi TV
12: 10 Bir Gece Masalı
16: 00 Can Borcu
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.40 Yedi Numara
07.20 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.00 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yaşam Başka Yerde
13.20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
16.40 Lingo Türkiye
18.00 Şehrime Hoş Geldiniz
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3