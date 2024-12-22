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22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var?

22 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT 1, TV8 neler var?
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22 Aralık tarihli TV yayın akışı listesi açıklandı. Bugün TV'de hangi programların olduğunu merak eden izleyiciler için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8'in yayın akışı listeleri belirlendi. İzleyiciler, favori programlarını kaçırmamak için yayın akışını takip edebilirler.

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 22 Aralık itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 22 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

16:30 Annem Ankara

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehir

23:15 Bize Müsaade

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

06: 30 Hercai

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 20 Dizi TV

12: 10 Bir Gece Masalı

16: 00 Can Borcu

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.40 Yedi Numara

07.20 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.00 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yaşam Başka Yerde

13.20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

16.40 Lingo Türkiye

18.00 Şehrime Hoş Geldiniz

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

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