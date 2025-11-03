Haberler

21 yıl ceza alan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olayı nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ne iş yapar?

21 yıl ceza alan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olayı nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ne iş yapar?
Güncelleme:
Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan Grand Kartal Otel yangını, ülke gündemini sarstı. Olayın ardından açılan davada, ihmali bulunduğu iddia edilen bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı 21 yıl hapis cezası aldı. Peki, 21 yıl ceza alan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olayı nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ne iş yapar?

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davasında, bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının aldığı 21 yıllık hapis cezası gündemi sarstı. Olayın perde arkasında neler yaşandığı ve uzmanların görevleri merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. 21 yıl ceza alan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olayı nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ne iş yapar?

21 YIL CEZA ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UZMANI OLAYI NEDİR?

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın, 78 kişinin hayatını kaybetmesine ve 137 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bu trajik olayın ardından açılan davada, yangında ihmali olduğu iddia edilen iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Kübra Demir, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklar arasında farklı kararlar verirken, diğer iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkında beraat kararı verdi.

21 yıl ceza alan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olayı nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları ne iş yapar?

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ UZMANLIĞI NEDİR?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, iş yerlerinde çalışanların sağlığını korumak, iş kazalarını önlemek ve iş ortamlarını güvenli hale getirmek amacıyla yapılan uzmanlık alanıdır. Bu alanda çalışan profesyoneller, iş yerlerindeki riskleri analiz eder, güvenlik önlemleri belirler ve yasal düzenlemelere uygun olarak iş süreçlerini denetler. Amaç, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmektir.

İŞ SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİ UZMANLARI NE İŞ YAPAR?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının görevleri şunlardır:

  • İş yerlerindeki riskleri tespit etmek ve değerlendirmek.
  • Çalışanların sağlığını koruyacak önlemleri planlamak ve uygulamak.
  • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için eğitimler düzenlemek.
  • Mevzuata uygun çalışma ortamı sağlamak ve denetim yapmak.
  • Acil durum planları hazırlamak ve uygulamak.
  • İş yerinde meydana gelen kazaları raporlamak ve çözüm önerileri sunmak.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çalışanların güvenliğini ve iş yerinin yasal sorumluluklarını denetleyerek, hem çalışanları hem de işverenleri koruyan kritik bir rol üstlenir.

