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21 ŞUBAT YAYIN AKIŞI | 21 Şubat (bu akşam) kanallarda hangi dizi veya filmler var?

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21 Şubat tarihinde televizyon kanallarında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için bir liste hazırlandı. Bu akşamın yayın akışında yer alan dizi ve filmleri kaçırmamak için programınızı önceden planlayın. 21 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var?

21 Şubat 2024 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1'in bugünkü yayın akışlarına dair detaylar haberimizde. 21 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Bu Sabah
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Bahar
  • 22:15 Bahar
  • 00:30 Bahar
  • 01:15 Sandık Kokusu
  • 03:45 Kızılcık Şerbeti
  • 05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
  • 00:20 Aldatmak
  • 03:20 Mutfak Bahane
  • 05:20 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 06:45 Küçük Ağa
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Senden Önce
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Aşk ve Umut
  • 17:30 Arka Sokaklar
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Senden Önce
  • 22:45 Senden Önce
  • 01:00 Üç Kız Kardeş
  • 03:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 Afili Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Erkenci Kuş
  • 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
  • 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
  • 16:15 Söz
  • 18:15 Star Haber
  • 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
  • 20:00 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
  • 22:15 Yasak Krallık (Yabancı Sinema)
  • 01:00 Yerli Dizi Tekrarı
  • 03:00 Erkenci Kuş
  • 05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Aramızda Kalmasın
  • 11:15 Survivor All Star 2024
  • 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
  • 14:00 Survivor Ekstra
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor All Star 2024
  • 00:15 Cevap Ver Türkiye
  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:00 Aramızda Kalmasın

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 05:20 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
  • 05:30 İncir Ağacı
  • 06:40 Benim Adım Melek
  • 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:10 Seksenler
  • 14:40 Bir Sevdadır
  • 17:40 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Kül Masalı
  • 22:50 Bir Sevdadır
  • 02:10 Kül Masalı
  • 04:30 Seksenler
  • 05:20 Kapanış

NOW YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 12:00 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Yabani
  • 19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
  • 20:00 Yabani
  • 00:00 Şahane Hayatım
  • 02:30 Bay Yanlış
  • 04:30 Kefaret
  • 06:00 Ruhun Duymaz
Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Gündem

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