Üye Girişi
Haberler
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir

10 kişiye mezar olan otel için yetkililerden vahim uyarı
Bolu Kartalkaya'daki yangında cama çıkan insanların feryatları yürek dağladı

Yangının ilk başladığı anda kaydedilen görüntü yürek dağladı
Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum

21 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

21 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 Ocak tarihli TV yayın akışı açıklandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1 ve TV8 kanallarında bugün hangi programlar var? İşte kanal yayın akışı listesi!

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 21 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 21 Ocak 2025 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (21 OCAK)

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Mehmed: Fetihler Sultanı

ATV YAYIN AKIŞI (21 OCAK)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Bir Gece Masalı

KANAL D YAYIN AKIŞI (21 OCAK)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI (21 OCAK)

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI (21 OCAK)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sen Ağlama İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI (21 OCAK)

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor Türkiye

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
img

Galatasaray Dinamo Kiev'i yenerse çuvalla parayı kasasına koyacak
img

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi

1600 kişiyi affeden Trump'tan ülkenin kaderini değiştiren imza
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Ülkü Ocakları Başkanı'ndan gözaltına alınan Ümit Özdağ için sert sözler

Ülkü Ocakları Başkanı'ndan Ümit Özdağ için tehdit gibi mesaj
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı
Ümit Özdağ'ın ifade vereceği İstanbul Adliyesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Partililer adliyeye akın etti, polis güvenlik önlemlerini artırdı
Premier Lig ekibinden Barış Alper Yılmaz için astronomik teklif

Barış için gelen teklife bakın

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.