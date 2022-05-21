21 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Mayıs 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31842 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Haberler

21 Mayıs 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 21 Mayıs 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlandı! 31842 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Mayıs 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...
21 Mayıs 2022 Cumartesi tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Mayıs 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 21 Mayıs 2022 Cumartesi Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2022/210, 211, 212, 213, 214, 215, 216)
YÖNETMELİK
–– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
GENELGE
–– Türkiye Çevre Haftası ile İlgili 2022/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
YARGITAY KARARLARI
–– Yargıtay 3. ve 9. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri