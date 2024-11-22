21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi?

21 Kasım'da hangi programların öne çıktığı ve hangi kanalların daha çok izlendiği merak ediliyor. 21 Kasım tarihine ait reyting sonuçları, televizyon dünyasında heyecanla beklenen konular arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından merakla takip edilen bu sonuçlar, televizyon kanalları ve yapımcılar için büyük bir önem taşıyor. Günlük reyting sıralamaları, dizilerin ve programların başarısını ölçmede en önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle, hangi yapımın zirvede yer aldığı ve izleyicilerin hangi programa daha fazla ilgi gösterdiği sıkça araştırılıyor.

21 KASIM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

İnci Taneleri KANAL D Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW İnci Taneleri (Özet) KANAL D MasterChef Türkiye TV8 Hudutsuz Sevda NOW Siyah Kalp SHOW TV Esra Erol'da ATV Hudutsuz Sevda (Özet) NOW Dayı Bir Adamın Hikayesi (T.S) ATV Kanal D Ana Haber KANAL D

21 KASIM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI