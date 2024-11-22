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21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi?

21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi?
Haberler
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Haberler
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21 Kasım Perşembe tarihli reyting sonuçları açıklandı. AB ve Total sıralamasında hangi dizilerin en çok izlendiği merak konusu oldu. İzleyiciler, en sevdikleri dizilerin sıralamadaki yerlerini öğrendi.

21 Kasım'da hangi programların öne çıktığı ve hangi kanalların daha çok izlendiği merak ediliyor. 21 Kasım tarihine ait reyting sonuçları, televizyon dünyasında heyecanla beklenen konular arasında yer alıyor. İzleyiciler tarafından merakla takip edilen bu sonuçlar, televizyon kanalları ve yapımcılar için büyük bir önem taşıyor. Günlük reyting sıralamaları, dizilerin ve programların başarısını ölçmede en önemli kriterlerden biri olarak görülüyor. Bu nedenle, hangi yapımın zirvede yer aldığı ve izleyicilerin hangi programa daha fazla ilgi gösterdiği sıkça araştırılıyor.

21 KASIM 2024 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

  1. İnci Taneleri KANAL D
  2. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
  3. İnci Taneleri (Özet) KANAL D
  4. MasterChef Türkiye TV8
  5. Hudutsuz Sevda NOW
  6. Siyah Kalp SHOW TV
  7. Esra Erol'da ATV
  8. Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
  9. Dayı Bir Adamın Hikayesi (T.S) ATV
  10. Kanal D Ana Haber KANAL D

21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi?

21 KASIM 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

  1. Hudutsuz Sevda NOW
  2. İnci Taneleri KANAL D
  3. Esra Erol'da ATV
  4. Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber NOW
  5. Siyah Kalp SHOW TV
  6. Müge Anlı İle Tatli Sert ATV
  7. Hudutsuz Sevda (Özet) NOW
  8. ATV Ana Haber ATV
  9. İnci Taneleri (Özet) KANAL D
  10. MasterChef Türkiye TV8
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