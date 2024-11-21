21 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 21 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 21 Kasım'da farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 21 Kasım tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 21 Kasım tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1783 - Paris'te, Jean-François Pilâtre de Rozier ve François Laurent d'Arlandes, sıcak hava balonuyla ilk uçuşu gerçekleştirdiler.

1789 - Kuzey Karolina, ABD'nin 12. eyaleti oldu.

1791 - Albay Napoléon Bonaparte, generalliğe terfi ettirildi.

1877 - Edison, pikapı (ses kayıt cihazı) icat ettiğini duyurdu.

1905 - Albert Einstein'ın, enerji ile kütle arasındaki ilişkiyi meşhur E=mc2 denklemi ile ifade ettiği, "Cismin ataleti içerdiği enerji miktarına bağlı mıdır?" adlı makalesi, "Annalen der Physik" dergisinde yayımlandı.

1919 - Mardin şehrinin kurtuluşu.

1938 - Atatürk'ün naaşı, törenle Etnoğrafya Müzesi'ndeki geçici istirahatgâhına getirildi.

1955 - Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık'ın katılımıyla Bağdat Paktı kuruldu.

1969 - İlk ARPANET hattı, Kaliforniya Üniversitesi ile SAE'deki işlemciler arasında kuruldu.

1980 - Las Vegas - Nevada'da bir otelde çıkan yangında 87 kişi öldü, 650'den fazla yaralı var.

1982 - Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 1982 Türkiye anayasa referandumunda %95 "EVET" oyu veren Fatsa'da halka teşekkür etti.

1985 - ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov Cenevre'de buluştu. Zirveden, stratejik nükleer silahların yüzde 50 azaltılması kararı çıktı.

1990 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) antlaşması Paris'te imzalandı.

1996 - Porto Riko'nun başkenti San Juan'daki bir ayakkabı mağazası ve mağazanın bulunduğu iş merkezinde meydana gelen propan patlamasında 33 kişi öldü.

1996 - Zagreb'te binlerce kişi muhalif radyo istasyonu, Radio 101'in kapatılmaması için eylem yaptı.

2002 - Prag'daki NATO zirvesi'nde; Litvanya, Letonya, Estonya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Slovenya'ya, ittifaka katılmaları çağrısı yapıldı.

2002 - Dünya güzellik yarışmasının yapılacağı Nijerya'da bir gazetede İslam peygamberi Muhammed hakkında yayınlanan yazı yüzünden çıkan çatışmalarda 100 kadar kişi öldü, 500 civarında kişi de yaralandı.

2009 - Çin'in Heilongjiang eyaletinin Hegang şehrindeki bir maden ocağında meydana gelen patlamada 104 kişi öldü.