2026 Ramazan ne zaman? Ramazan Bayramı hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimiyle birlikte, bu yıl Ramazan ayının ne zaman başlayacağı ve bayramın hangi gün kutlanacağı netleşti. 2026 yılında Ramazan, oruç ibadetinin yerine getirileceği kutsal bir ay olarak yine büyük manevi hazırlıklara sahne olacak. Peki, 2026 Ramazan ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı hangi gün idrak edilecek? İşte detaylar…

2026 RAMAZAN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre netlik kazandı. Hicri takvime göre 1 Ramazan 1447, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacak. Bu tarih itibarıyla oruç ibadeti başlayacak ve Ramazan ayı boyunca sahur, iftar ve teravih gibi ibadetler gerçekleştirilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

30 günlük oruç sürecinin ardından 2026 Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın ikinci ve üçüncü günleri sırasıyla 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günlerine denk geliyor. Bu da 2026'da Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleşen 3 günlük bir tatil süreci sunacağı anlamına geliyor.