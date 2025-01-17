İslam alemi için büyük bir manevi anlam taşıyan Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı gece yolculuğunu ve göğe yükselişini ifade ediyor. Müslümanlar, Miraç Kandili'nin hangi güne denk geldiğini merak ediyor. Bu gece, müminler için ibadetlerini artırma, af dileme ve tövbe etme fırsatı sunar. Miraç Kandili ne zaman? sorusu, kandil tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sıkça sorulmaya başlanmıştır. Peki, Miraç Kandili 2025 ne zaman? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...

MİRAÇ KANDİLİ 2025 NE ZAMAN?

Miraç Kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Miraç Kandili, İslam inancına göre Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği (Miraç) geceyi ifade eder ve İslam dünyasında büyük bir manevi önem taşır. Miraç olayı, Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan (Mekke) Mescid-i Aksa'ya (Kudüs) götürülmesiyle başlayıp ardından göklere yükselmesi ve Allah ile manevi bir buluşma gerçekleştirmesi olarak anlatılır. Bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nin ilk ayetinde (İsra hadisesi) ve hadislerde detaylı şekilde ele alınır.

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