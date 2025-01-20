2025 yılı için isim önerileri! Kız ve erkek isim önerileri nelerdir?

Yeni bir isim arayışında olan anne-babalar için 2025 yılı trendlerini yansıtan kız ve erkek isimlerini derledik. Modern, anlamlı ve dikkat çekici isimler bu yılın favorileri arasında yer alıyor. 2025 yılı için isim önerileri merak ediliyor. Bu yıl en çok hangi isimlerin kullanılabileceği ebeveynler tarafından araştırılıyor. "2025'te hangi isimler popüler olacak?" sorusunun yanıtını aşağıda bulabilirsiniz. 2025'te kız çocukları için popüler isimler nelerdir? 2025 yılı erkek isim trendleri hangileri? Detaylar haberimizde...

KIZ İSİM ÖNERİLERİ

Alya – Zarafet ve yücelik anlamına gelir, modern bir seçimdir.

Lina – Doğallığı ve zarifliği simgeler.

Mira – Parlayan yıldız anlamı ile popülerdir.

Elif – Zarafet, sadelik ve tevazu.

Ecrin – Allah'ın hediyesi.

İrem – Cennet bahçesi anlamına gelir.

ERKEK İSİM ÖNERİLERİ

Aras – Modern ve güçlü bir isim.

Efe – Cesur ve koruyucu anlamıyla dikkat çeker.

Mert – Dürüstlük ve güvenilirlik ifade eder.

Rüzgar – Doğal ve farklı bir seçimdir.

Atlas – Mitolojik bir isim, dayanıklılık ve güç çağrıştırır.

Kuzey – Son yıllarda popülerleşen özgün bir isimdir.

Bora – Doğayı ve gücü temsil eder.

2024 YILINDA EN ÇOK KULLANILAN KIZ İSİMLERİ

2024'te kız bebeklere en çok verilen 5 isim şöyle sıralandı:

Defne: 7 bin 661 bebek

Asel: 7 bin 554 bebek

Zeynep: 6 bin 722 bebek

Asya: 5 bin 167 bebek

Gökçe:4 bin 838

2024 YILINDA EN ÇOK KULLANILAN ERKEK İSİMLERİ

2024'te erkek bebeklere en çok verilen isimler ise şöyle sıralandı:

Alparslan:8 bin 304 bebek

Göktuğ:5 bin 796 bebek

Yusuf: 5 bin 34 bebek

Metehan: 4 bin 878 bebek

Ömer Asaf: 4 bin 349 bebek