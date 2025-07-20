2025 üniversite kontenjanları belli oldu mu?

2025 üniversite kontenjanları belli oldu mu?
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Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için tercih dönemi yaklaşıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de 2025 üniversite kontenjanları belli oldu mu? sorusu oldu. Adaylar tercih sürecinde kullanacakları kılavuzun ne zaman yayımlanacağını sabırsızlıkla bekliyor.

2025 üniversite kontenjanları, tercih listelerini hazırlamak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. Lisans ve ön lisans bölümlerine ayrılan kontenjan sayıları, tercih sıralamalarını doğrudan etkiliyor. Peki, 2025 üniversite kontenjanları belli oldu mu? Kılavuz ne zaman yayımlanacak ve adaylar bu verilere nasıl ulaşacak?

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Ösym tarafından yapılan açıklamalara göre, 2025 üniversite kontenjanları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Adaylar tercihlerini 30 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapacak. Ancak tercih süreci başlamadan önce Ösym'nin yayımlayacağı 2025- Yks tercih kılavuzu, kontenjanlara dair tüm detayları içerecek.

2025 üniversite kontenjanları belli oldu mu?

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2025-YKS tercih kılavuzunun 30 Temmuz'a kadar yayımlanması bekleniyor. ÖSYM geçtiğimiz yıllarda asıl kılavuz öncesi "Ön bilgilendirme kılavuzu" yayımladı. Bu sene de bilgilendirme amaçlı kılavuzun yayınlanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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