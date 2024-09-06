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2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi günler?

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2025 yılında Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün ve hangi günler olduğu merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, birinci günü ne zaman? İşte 2025 Ramazan Bayramı günleri...

2025 Ramazan Bayramı hangi günler? 2025 yılında Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün ve hangi günler olduğu merak ediliyor. Peki, 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor, birinci günü ne zaman? İşte 2025 Ramazan Bayramı günleri!

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2025 Ramazan Bayramı tatili birinci günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk gelmektedir.

2025 Ramazan Bayramı günleri şu şekildedir:

  • Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 29 Mart 2025 Cumartesi
  • Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
  • Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
  • Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

2025 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı'nın birinci gününün Pazar gününe gelmesi nedeniyle tatil süresinin uzatılması beklenmiyor. Eğer Ramazan Bayramı tatil süresi uzatılmazsa 3,5 gündür.

2025 Ramazan Bayramı tatili kaç gün, hangi günler?

2025 RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNLER?

2025 yılında Ramazan Bayramı sırasıyla şu günlerde idrak edilecektir: Pazar, Pazartesi ve Salı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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