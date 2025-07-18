2025 Merkür retrosu başladı mı? Merkür retrosu hangi burçları etkiler?

2025 Merkür retrosu başladı mı? Merkür retrosu hangi burçları etkiler?
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Merkür retrosu ne zaman başlıyor? Retro başladı mı, burçlara etkisi nasıl olacak? Astrolojiyle ilgilenen milyonlarca kişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Merkür retrosu tarihlerini ve burçlara olan etkilerini merakla araştırıyor.

2025 yılı yaz aylarında gerçekleşen Merkür retrosu, gökyüzünde önemli bir döneme işaret ediyor. Bu gökyüzü olayı, özellikle iletişim, teknoloji, seyahat ve planlama alanlarında birtakım aksamalara neden olabiliyor. "Merkür retrosu başladı mı?" sorusu Google'da en çok aranan konular arasında yer alırken, burçlar üzerindeki etkileri de gündemdeki yerini koruyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman? Retro başladı mı, en çok hangi burçları etkileyecek?

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN?

2025 yılı Merkür retrosu, 18 Temmuz – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında Aslan burcunda gerçekleşiyor. Bu süreçte Merkür'ün Aslan'daki geri hareketi; kişisel ifadeyi, yaratıcılığı, iletişimi ve egoyu merkeze alıyor. Merkür retrosunun başladığı bu dönemde iletişim kazaları, teknolojik arızalar, seyahat planlarında değişiklikler gibi durumlar sıkça yaşanabilir.

2025 Merkür retrosu başladı mı? Merkür retrosu hangi burçları etkiler?

RETRO EN ÇOK HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Astrolojik yorumlara göre bu retro dönemi, özellikle Aslan burcu için kritik. Ego merkezli yaklaşımlar, iletişimde gerginlik ve ifade sorunları yaşanabilir. Ayrıca, Boğa, Akrep ve Kova burçları da sabit nitelikte oldukları için bu süreçten yoğun şekilde etkilenebilir. İlişkilerde ani çıkışlar ve yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Merkür'ün yöneticiliğini yaptığı İkizler ve Başak burçları da bu süreçte günlük işlerde, iletişimde ve planlamalarda karmaşa yaşayabilir. Merkür retrosunda yeni projelere başlamak yerine, yarım kalan işleri tamamlamak, eski konulara geri dönmek ve daha dikkatli planlamalar yapmak önerilir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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