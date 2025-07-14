2025 LGS tercihleri e- Okul nasıl yapılır? LGS tercihler ne zaman başlayacak?

2025 LGS tercihleri e- Okul nasıl yapılır? LGS tercihler ne zaman başlayacak?
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2025 LGS yerleştirme süreci başladı. Öğrenciler ve veliler, "2025 LGS tercihleri e-Okul nasıl yapılır?" ve "LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve bitecek?" gibi sorulara yanıt arıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tercihlerin e-Okul sistemi üzerinden yapılacağını açıkladı. Bu nedenle tercih işlemlerini eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamak büyük önem taşıyor. 2025 LGS tercihleri e-Okul üzerinden nasıl yapılır? sorusu, sürece ilk kez katılan öğrenci ve veliler için büyük önem taşıyor. Anadolu, Fen ve İmam Hatip liseleri başta olmak üzere yüzdelik dilime göre yapılacak tercihler, öğrencinin geleceğini belirleyecek. Bu nedenle sistemin doğru kullanımı kritik rol oynuyor. Peki, 2025 LGS tercihleri e- Okul nasıl yapılır? LGS tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, https://e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yaparak tercih ekranına ulaşabiliyor. Tercih süreci boyunca öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullardan en fazla 10 okul tercihi yapabilecek.

2025 LGS tercihleri e- Okul nasıl yapılır? LGS tercihler ne zaman bitecek?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 LGS tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden 22 Temmuz 2025 Pazartesi günü başladı.

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