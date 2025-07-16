2025 Lgs'de kaç öğrenci 500 tam puan aldı? Milyonlarca öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler tam puan alan öğrenci sayısına çevrildi. LGS 2025 sonuçlarına göre, 500 tam puan alan öğrenci sayısında dikkat çeken bir artış yaşandı. Peki, bu yıl LGS birincisi sayısı kaç oldu? İşte 2025 LGS tam puan sonuçlarına dair merak edilenler...

LGS'DE KAÇ ÖĞRENCİ 500 TAM PUAN ALDI?

2025 LGS 500 tam puan alan öğrenci sayısı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak açıklandı. 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçlarına göre, 719 öğrenci sınavdaki tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Bu sayı, önceki yıllara göre önemli bir artış anlamına geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 500 tam puan alan öğrenciler farklı illerden, hem devlet hem özel okullardan sınava giren adaylardan oluşuyor. Ayrıca bu yıl imam hatip ortaokullarından da 63 öğrenci 500 tam puan alarak dikkat çekici bir başarıya ulaştı.