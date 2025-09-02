2025 KYK Yurt Başvuru Ekran: KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025 itibarıyla başladı. Peki, KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

2025 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI: E-DEVLET ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURULUR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK yurt başvuruları, üniversite kayıtlarının ardından 2 Eylül 2025 tarihinde başladı. Başvurular, 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın duyurduğu bu gelişme, üniversite öğrencileri için önemli bir fırsat sunuyor.

2025 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi üniversite kayıt takvimiyle eş zamanlı olarak Eylül ayının ilk haftasında başlamaktadır. 2025 yılı için başvurular 2 Eylül'de başladı ve 6 Eylül'e kadar devam edecektir. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan öğrenciler, yurt başvuru hakkını kaybedebilirler.

KYK YURT BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Evet, 2025 KYK yurt başvuruları 2 Eylül 2025 tarihinde başladı. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Başvuru süreci 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecektir. Bu nedenle, başvurularını henüz yapmayan öğrencilerin bu süre zarfında işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvurusu, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aşağıdaki adımları takip ederek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz:

e-Devlet Kapısı'na Giriş Yapın: adresine gidin ve T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.

"KYK Yurt Başvurusu" Hizmetini Bulun: E-Devlet ana sayfasında, arama çubuğuna "KYK Yurt Başvurusu" yazarak ilgili hizmeti bulun.

Başvuru Formunu Doldurun: Açılan başvuru ekranında, kimlik bilgileriniz, öğrenim bilgileriniz ve aile durumunuz gibi bilgiler otomatik olarak sistem tarafından çekilecektir. Gerekli görüldüğünde ek belgeler talep edilebilir.

Tercihlerinizi Belirleyin: Yurt tercihlerinizin sıralamasını yapın. Yerleştirme işlemleri, tercih sırasına göre ve başarı ile sosyal durum kriterlerine göre yapılacaktır.

Başvurunuzu Tamamlayın: Tüm bilgilerinizi kontrol ettikten sonra başvurunuzu onaylayın ve işlemi tamamlayın.

KYK YURT BAŞVURU EKRANI

KYK yurt başvuru ekranına, e-Devlet Kapısı üzerinden "KYK Yurt Başvurusu" hizmetini seçerek ulaşabilirsiniz. Bu ekran üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

BAŞVURULARDA KİMLER ÖNCELİKLİ OLACAK?

2025 KYK yurt başvurularında, aşağıdaki öğrenci gruplarına öncelik tanınacaktır:

Şehit ve Gazi Çocukları: Şehitlerin eşi ve çocukları ile gazi ve gazi çocukları öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Devlet Koruması Altındaki Öğrenciler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak öğrenim gören öğrenciler öncelikli grupta yer almaktadır.

%40 ve Üzeri Engelli Raporu Olanlar: Engelli raporu bulunan öğrenciler, özel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Aile Geliri Düşük Olanlar: Aile gelir durumu düşük olan öğrenciler, ekonomik destek sağlanarak öncelikli olarak yerleştirilecektir.

Depremzede Öğrenciler: 2025 yılında meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenciler, barınma ihtiyaçları göz önünde bulundurularak öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Bu öncelikli grupta yer alan öğrenciler, başvuru sırasına bakılmaksızın yerleştirme işlemlerinde öncelik hakkına sahip olacaktır.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt başvuru sonuçları, başvuru sürecinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Sonuçların açıklanma tarihi henüz duyurulmamıştır. Açıklama yapıldığında, e-Devlet Kapısı üzerinden "KYK Yurt Başvurusu" hizmetine giriş yaparak sonuçları öğrenebilirsiniz.