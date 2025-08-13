2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde, MEB ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve koşulları adayların ilgisini çekiyor. Yeni dönemin başlamasına az bir süre kala, bazı illerde başvurular 8 Eylül 2025 itibarıyla açıldı. Ücretli öğretmenler, ek ders ücreti karşılığında okullarda görev yapacak ve kontenjanlar ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenecek. Ücretli öğretmenlik ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. 2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

2025-2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurusuna göre, "2025-2026 eğitim-öğretim yılında Müdürlüğe bağlı okullarda görev almak isteyenler için Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvuruları 07 Temmuz 2025 tarihinde başlamıştır." Başvurular 18 Ağustos 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvuru süreleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göre farklılık gösterebileceğinden, adayların ilgili müdürlüklerle iletişime geçmeleri önem taşımaktadır. Benzer şekilde, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurusunda, "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Modülü 15 Ağustos 2025 tarihinde açılacaktır. Önceki yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu ile gerçekleştirilecektir. Başvuru sürecini doğru takip edebilmek için adayların ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2025-2026 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel bir suç işlememiş olmak,

Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya uygun olması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması (muaf, ertelemeli veya tamamlanmış),

Yurt dışındaki yükseköğretim mezunlarının denklik belgesine sahip olması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,

Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programları veya Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak; ihtiyaç durumunda diğer programlar da başvuru yapabilir.