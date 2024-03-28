31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandık görevlisi olarak atanacak olanlar, bazı durumlarda görevlerine katılamayabilirler. Göreve katılmama durumunda, seçim görevinin iptali ve beraberinde cezai yaptırımlar söz konusu olur. 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? İşte detaylar...

SEÇİM GÖREVİ İPTAL EDİLİR Mİ?

YSK'nın açıkladığı gibi seçimde seçim görevini geçerli nedenler sebebiyle yürütemeyeceklerin, görevi veren ilçe seçim kuruluna başvurması gerekir.

SEÇİM GÖREVİNE GİTMEME CEZASI NEDİR?

Sandık kurulu görevleri, 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddelerine göre belirlenmektedir. Sandık görevlileri, görevlerine geçerli bir gerekçe belirtmeden gitmeme durumunda, 50 günden az olmamak kaydıyla idari para cezasıyla karşılaşabilirler.

SANDIK GÖREVLİSİ GÖREVLERİ

Sandık çevresinde düzenin sağlanması, [Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatında (binanın bahçesi müştemilata dahildir.) ise bina sorumlusuna aittir. Bina sorumlusunun bulunmadığı yerlerde ise bu yetki, en küçük numaralı sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye tarafından kullanılır.

İlçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde, sandığın konulacağı yeri tayin etmek ve sokak başlarına bu yeri göze çarpacak surette gösterir işaretleri koymak veya alışılmış araçlar ile duyurmak.

Ceza infaz kurumlarında cezaevi idaresinin de görüşü alınarak ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde sandığın konulacağı yeri belirlemek.