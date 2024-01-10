2024 Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

Regaip Kandili ne zamandır ve Regaip Kandili hangi güne denk gelir soruları merak ediliyor. Regaip Kandili, İslam'daki beş mübarek (Kadir Gecesi ile birlikte) kandil gecesinden biridir. Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Haziran Cumartesi: Arefe

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

16 Temmuz Salı: Aşure Günü

14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2024 yılında Regaip Kandili, 11 Ocak Perşembe gecesini 12 Ocak Cuma'ya bağlayan gece olarak idrak edilecek. Bu mübarek gece aynı zamanda İslam dünyasında önemli bir dönem olan mübarek üç ayların başlangıcını simgeliyor.