2024 OSMANİYE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Osmaniye'de hangi parti, kim önde? MHP mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Osmaniye Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Osmaniye'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken MHP'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan MHP'den İbrahim Çenet, CHP'den Serkan Karayiğit ve İYİ Parti'den Alpaslan Koca yarıştı. Peki, Osmaniye'de hangi parti, kim önde? Osmaniye'de MHP mi CHP mi kazanıyor?

OSMANİYE YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Osmaniye'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için MHP'den İbrahim Çenet, CHP'den Serkan Karayiğit ve İYİ Parti'den Alpaslan Koca ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE OSMANİYE'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Osmaniye Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında MHP'nin adayı İbrahim Çenet, CHP'nin adayı Serkan Karayiğit ve İYİ Parti'nin adayı Alpaslan Koca kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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