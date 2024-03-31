2024 NİĞDE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Niğde'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Niğde Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Niğde'de hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Emrah Özdemir, CHP'den Hulus Özen ve İYİ Parti'den Naim Osman Erem yarıştı. Peki, Niğde'de hangi parti, kim önde? Niğde'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

NİĞDE YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Niğde'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Emrah Özdemir, CHP'den Hulus Özen ve İYİ Parti'den Naim Osman Erem ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE NİĞDE'DE HANGİ ADAY ÖNDE?

Niğde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Emrah Özdemir, CHP'nin adayı Hulus Özen ve İYİ Parti'nin adayı Naim Osman Erem kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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