2024 Lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman alınacak?

2024 Lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı. Öğrenciler, LGS taban puanlarını ve boş kontenjanlarını e-Okul VBS üzerinden görüntüleyebilirler. Tercih süreci 17 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi ve ilk yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. 2024 Lise taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? Lise 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman alınacak?

LGS 2024 BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak.

LGS 1. VE 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

22-26 Temmuz 2024 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 | Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 | Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı