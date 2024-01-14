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2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında?

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2024 yılında Müslümanlar için önemli bir dini bayram olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Hicrî takvime göre, Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca süren bu kutsal bayram, toplumun bir araya gelmesini, sevgi ve yardımlaşmanın önemini vurgular. Peki, 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında?

2024 Kurban bayramı ne zaman? Sorusu, yeni yılda birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Her yıl Hicrî takvimin güneş temelli miladi takvimden daha kısa olması nedeniyle, Kurban Bayramı bir önceki yıla göre 11-12 gün erken kutlanır. Ancak, 2024 yılında bayram tarihi sabit olacak ve aynı günlerde kutlanacaktır. Peki, 2024 Kurban bayramı ne zaman? 2024 Kurban bayramı hangi tarihte ayın kaçında?

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Kurban Bayramı her sene 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık 33 senede bir bayramı aynı tarihlere tekabül eder. 2024 Kurban Bayramı, 15 Haziran 2024 Arefe (Cumartesi yarım gün), Bayram 16-17-18-19 Haziran (Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba)

DİNİ GÜNLER LİSTESİ 2024

2024 yılında bazı önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024

Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

Emir Ceran
Emir Ceran
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