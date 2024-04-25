2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman? #128204 Başvurular başladı mı?

Öabt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Adaylar, sınava ne zaman gireceklerini ve ne zaman başvuru yapacaklarını araştırıyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvimde başvuru tarihleri yer alıyor. Peki, 2024- Kpss Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ne zaman? Başvurular başladı mı? Detaylar haberimizde...

2024 KPSS ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS başvuru tarihleri belli oldu.

ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS ÖABT OTURUMU NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖABT BAŞVURU EKRANI (LİNK)