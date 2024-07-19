2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları ne zaman, saat kaçta? KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi!

ÖSYM, 2024 KPSS alan bilgisi sınavının üç oturumda yapılacağını duyurdu. KPSS alan bilgisi sınavının birinci ve ikinci gün oturum saatleri belli oldu. KPSS Alan Bilgisi sınav giriş belgesi ve sınava giriş yerleri adaylar tarafından araştırılıyor. 2024-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. ve 2. gün sınavları saat kaçta? Detaylar haberimizdedir...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

2024 KPSS alan bilgisi sınavlarının ilk günü olan 20 Temmuz'da, birinci oturum saat 10:15'te başlayacak. Bu oturumda adaylara Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri konularından sorular yöneltilecek.

İkinci oturum ise aynı gün saat 14:45'te başlayacak ve Hukuk, İktisat, Maliye derslerinden sorular sorulacak. Her iki oturum için de adaylara 150 dakika süre verilecek.

İkinci gün sınavı 21 Temmuz'da saat 10:15'te uygulanacak. Bu oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik konularından sorular yer alacak. Sınav, 160 dakika sürecek. Engelli adaylar, uygun görüldüğünde 30 dakika ek süre kullanabilecekler.

Sınavlarda her bir konu için adaylara 40 çoktan seçmeli soru sorulacak. İstatistik testi için 60 dakika, diğer testler için ise 50'şer dakika süre tanınacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS alan bilgisi sonuçları, 23 Ağustos'ta ÖSYM tarafından açıklanacak.

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