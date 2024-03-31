2024 KARABÜK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Karabük'te hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Karabük Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Karabük'te hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor.

KARABÜK YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Güncel seçim sonuçların ı Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

Karaükte, AK Parti Özkan Çetinkaya, MHP Rafet Vergili, Yeniden Refah İsmail Özer ve CHP Bayram Karadağ adayları arasında rekabet yaşanıyor.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE KARABÜK'TE HANGİ ADAY ÖNDE?

Karaükte, AK Parti Özkan Çetinkaya, MHP Rafet Vergili, Yeniden Refah İsmail Özer ve CHP Bayram Karadağ adayları arasında rekabet yaşanıyor. 31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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