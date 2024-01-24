İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim?

İyi Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim oldu merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Sincan Belediye Başkan Adayının ismi araştırılıyor. İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 Sincan Belediye Başkan adayları kimler? Detaylar haberimizdedir...

İYİ PARTİ BALIKESİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLANDI MI?

İYİ Parti grup toplantısında Meral Akşener, konuşması öncesi belediye başkan adaylarını tanıtırken, İstanbul ve Balıkesir belediye başkan adaylarını da açıkladı. Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına Buğra Kavuncu'nun, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ise Turhan Çömez'in, Sincan Belediyesi'ne ise Fatih Koca'nın aday olduğunu söyledi.

Fatih Koca

FATİH KOCA KİMDİR?

Fatih Koca, 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı oldu.