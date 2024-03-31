2024 GİRESUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Giresun'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Giresun Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Giresun'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Aytekin Şenlikoğlu, CHP'den Fuat Köse ve İYİ Parti'den Harun Cici yarıştı. Peki, Giresun'da hangi parti, kim önde? Giresun'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

GİRESUN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Giresun Belediye Başkanlığı seçimlerinde Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre CHP adayı Fuat Köse 57.17 oy oranı ile Ak Partili rakibine ciddi bir fark attı. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu yüzde 39.72 ile CHP'li Köse'yi takip ediyor.

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2024 YEREL SEÇİMLERİNDE GİRESUN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

2019 Yerel Seçimlerinde İl Seçim Kurulu'nca açıklanan sonuçlara göre, 'Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Şenlikoğlu, 280 oy farkla Giresun Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. Şenlikoğlu, 30 bin 306 oy alırken, Kerim Aksu 30 bin 26 oyda kalmıştı.

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