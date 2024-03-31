2024 GAZİOSMANPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Gaziosmanpaşa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Gaziosmanpaşa Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibariyle gözler YSK'ya çevrildi. Gaziosmanpaşa Da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Hasan Tahsin Usta, CHP'den Hakan Bahçetepe ve İYİ Parti'den Erhan Özkan yarıştı. Peki, Gaziosmanpaşa Da hangi parti, kim önde? Gaziosmanpaşa Da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

GAZİOSMANPAŞA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Gaziosmanpaşa'da Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Hasan Tahsin Usta, CHP'den Hakan Bahçetepe ve İYİ Parti'den Erhan Özkan ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

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2024 YEREL SEÇİMLERİNDE GAZİOSMANPAŞA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Usta, CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe ve İYİ Parti'nin adayı Erhan Özkan kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.