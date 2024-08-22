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2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS1-EKPSS2-EKPSS3 tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024?

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EKPSS1-EKPSS2-EKPSS3 tercihleri kılavuzu yayınlandı mı 2024? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercihleri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih kılavuzuna göre adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek. EKPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı gündemde araştırılan konulardan. Peki EKPSS tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu açıklandı mı?

2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS1-EKPSS2-EKPSS3 tercihleri kılavuzu yayınlandı mı? Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tercihleri ile ilgili adaylar ÖSYM'den açıklama bekliyor. Adaylar tercihlerini, sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki kadrolar arasından yapmak zorunda olup, tercihlerini ne zaman yapacaklarını merak ediyor. İşte EKPSS tercihleri ile ilgili detaylar haberimizde…

2024 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS 2024 tercih takvimi hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak ikinci tercih kılavuzu ile tarihler kesinleşecek. Önceki yıllarda, sonuçların açıklanmasından bir iki hafta sonra tercih dönemi başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde olması bekleniyor.

EKPSS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI 2024?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri ile ilgili tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. EKPSS tercih kılavuzu ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

2024 EKPSS tercihleri ne zaman? EKPSS1-EKPSS2-EKPSS3 tercih kılavuzu yayınlandı mı 2024?

Betül Cirit
Betül Cirit
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EKPSS EKPSS KPSS Ösym KPSS Gündem Eğitim Haberler

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