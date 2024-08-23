2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM!

2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS sınav sonuçları sorgulama! DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları merakla beklenirken ÖSYM bu konudaki sessizliğini bozdu mu, açıklama yaptı mı gündemde merak ediliyor. Sonuçlarını merakla bekleyen adaylar gündemde bu konuyu araştırıyor. Peki DGS sonuçları açıklanacak mı? İşte DGS sınav sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde…

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 2 yıllık önlisans bölümlerini 4 yıllık lisans bölümüne tamamlamak isteyen öğrenciler tarafından girilen bir sınav. 30 Haziran tarihinde gerçekleşen DGS sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ise merak konusu…

ÖSYM'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu konu ile ilgili detaylar geldiğinde size aktarmış olacağız…