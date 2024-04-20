Müzik dünyasının en tanıdık simalarının sahne aldığı Coachella Festivalinde, performansları kadar katılımcıların stili ve sınırsız eğlencesi ile de ünlü. 2024 Coachella nerede, çölde mi? Coachella Festivali her yıl yapılıyor mu? soruları merak ediliyor. Coachella hangi şehirde? Detaylar haberimizdedir…

2024 COACHELLA NEREDE?

Dünyanın en önemli sanat ve müzik etkinlikleri arasında gösterilen Coachella Festivali, her yıl binlerce katılımcıya sınırsız eğlence yaşatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen festival, ülkemizde de müzikseverler tarafından ilgi ile takip edilmekte. Colorada Çölü'nde bulunan Coachella Vadisi'nde düzenleniyor.

COACHELLA FESTİVALİ HER YIL YAPILIYOR MU?

Her yıl müzik dünyasının en tanıdık simalarının sahne aldığı Coachella, performansları kadar katılımcıların stili ve sınırsız eğlencesi ile de ünlü. Festivalin düzenlendiği Empire Polo Club, aslında bir spor kulübü. Çevre kasabaların da ticari anlamda büyük gelirler elde ettiği festival süresince otellerde oda bulmak neredeyse imkansızlaşıyor. Bu nedenle festival alanında oluşturulan geçici çadır şehri, binlerce insanın konaklaması için hazırlanıyor. Birkaç farklı sahnede 24 saat kesintisiz performans izleme şansı sunan festivalde farklı tarzlardan ve türlerden müzisyenlerin yanı sıra DJ ve performans sanatçıları da yer alıyor.

COACHELLA'DA NE GİYİLİR?

Bohem tarzın ve etnik desenlerin hakim olduğu Coachella Festivali, her yıl Amerika'nın ve dünyanın en tanınan ünlülerini de bir araya getiriyor. Alessandra Ambrosio,ve Kendall Jenner gibi isimlerin yanı sıra Rita Ora ve Emma Roberts gibi ünlüler de festivalin takipçileri arasında.

Ünlülerin trend setter konumunu terk ederek stil takipçisi olduğu festival, etnik desenlerin en yoğun kullanıldığı etkinliklerden biri. Bohem tarzın ön planda olduğu festivalde sade şıklık öne çıkıyor. Jean şort ve ceketlerin, düz tişörtlerin ve diz altı botların en çok kullanılan parçalar arasında yer aldığı festivalde akşam partileri ise bambaşka stiller yansıtıyor. Çeşitli medya kuruluşları ve moda evleri tarafından düzenlenen partiler ve etkinliklerde, payetlerin yanı sıra hayvan desenleri de sıkça kullanılıyor. Çöl koşullarında olunması sebebi ile topuklu ayakkabı giymenin oldukça zor olduğu Coachella Festivali'nde, katılımcılar sandalet ve düz tabanlı botlar kullanarak koşullara uyum sağlamaya çalışıyor.