2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı!

Ayt, 2. Oturum olarak gireceğiniz sınavdır. AYT sınavında sizlere toplam 160 tane soru karşınıza çıkmaktadır. AYT sınavında 40 Adet Matematik Dersi, 40 Adet Fen Bilimleri, 40 Adet Sosyal Bilimler-2 ve 40 Adet Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testi sorusundan sorular çıkmaktadır. AYT'de her yıl konuların soru sayılarında farklılık olabiliyor. Bu nedenle, çıkmış soruları çözmek ve her konuyla ilgili genel bir tekrar yapmak sizler için daha faydalı olacaktır.

2024 AYT EDEBİYAT KONULARI NELER?