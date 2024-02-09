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2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı!

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2024 yılı için AYT Edebiyat konuları merakla bekleniyor. Öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanırken en çok ihtiyaç duyduğu bilgilerden biri olan AYT Edebiyat konuları açıklandı. Sınavda çıkacak konular ve detaylar haberimizde. AYT 'nin sınavının uzun açıklaması ise Alan Yeterlilik Testi'dir. Peki, AYT EDEBİYAT KONULARI NELER?

Ayt, 2. Oturum olarak gireceğiniz sınavdır. AYT sınavında sizlere toplam 160 tane soru karşınıza çıkmaktadır. AYT sınavında 40 Adet Matematik Dersi, 40 Adet Fen Bilimleri, 40 Adet Sosyal Bilimler-2 ve 40 Adet Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler-1 testi sorusundan sorular çıkmaktadır. AYT'de her yıl konuların soru sayılarında farklılık olabiliyor. Bu nedenle, çıkmış soruları çözmek ve her konuyla ilgili genel bir tekrar yapmak sizler için daha faydalı olacaktır.

2024 AYT EDEBİYAT KONULARI NELER?

  • Anlam Bilgisi
  • Dil Bilgisi
  • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
  • Metinlerin Sınıflandırılması
  • Şiir Bilgisi
  • Edebi Sanatlar
  • Türk Edebiyatı Dönemleri
  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
  • Halk Edebiyatı
  • Divan Edebiyatı
  • Tanzimat Edebiyatı
  • Servet-i Fünun Edebiyatı
  • Fecr-i Ati Edebiyatı
  • Milli Edebiyat
  • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
  • Edebiyat Akımları
  • Dünya Edebiyatı

2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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