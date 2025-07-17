2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir?

2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki 2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2024-25 SEZONUNDA GÖZTEPE FUTBOL TAKIMINDA HANGİ ADDA BİR FUTBOLCU FORMA GİYMİŞTİR?

A :Emile Zola

B: Jules Verne

C: Victor Hugo

D: Reşat Nuri Güntekin

Cevap : C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
İsrail Suriye'yi vurdu, Bakan Fidan YPG'yi uyardı: Aldığımız duyumlar var, krizi fırsata çevirmeyin

"Aldığımız duyumlar var, sakın buna kalkışmayın"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı

107 milyon TL'lik mal varlığına el konulan Sertaç Taşdelen tutuklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.