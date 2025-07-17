ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 2024-25 sezonunda Göztepe futbol takımında hangi adda bir futbolcu forma giymiştir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

2024-25 SEZONUNDA GÖZTEPE FUTBOL TAKIMINDA HANGİ ADDA BİR FUTBOLCU FORMA GİYMİŞTİR?

A :Emile Zola

B: Jules Verne

C: Victor Hugo

D: Reşat Nuri Güntekin

Cevap : C