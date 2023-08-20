ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden YKS yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı ve konu hakkındaki detaylar tekrar gündeme geldi. Adaylar sınava dair 2023 YKS kaç kişi girdi? Sorusuna merak ediyor. Peki, 2023 YKS kaç kişi girdi? Bu yıl YKS sınavına kaç kişi katıldı?

2023 YKS kaç kişi girdi? Sorusu, bu yıl gerçekleştirilmekte olan sınava dair en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Öğrenciler Yks'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini gerçekleştirdi. Ardından tercih sonuçları 19 Ağustos tarihinde adaylara duyuruldu. Peki, 2023 YKS kaç kişi girdi? Bu yıl YKS sınavına kaç kişi katıldı?

2023 YKS KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, açıklamasında 3 buçuk milyondan fazla adayın katıldığını bildirdi. 3 milyon 500 bin üzerinde adayın başvurduğunu söyleyen Ersoy, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

ÜNİVERSİTE KAYDI NASIL YAPILIR?

Üniversite kayıt işlemlerini internet üzerinden ve yüzyüze olarak gerçekleştirilebiliyor. Adaylar kendi isteklerine bağlı olarak bu iki yöntemden bir tanesini tercih edebilir. YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek.