2023 Masterchef şampiyonu kim oldu? Geçen sezon Masterchef birincisi kim, şampiyon kim oldu?

2023 Masterchef birincisi! Masterchef'te yeni sezonun başlamasının ardından 2023-2024 sezonu Masterchef şampiyonu kim oldu merak ediliyor. Masterchef 2023'te All Star kadrosu yer almıştı. Peki, Masterchef 2023 birincisi, şampiyonu kim? İşte 2023 Masterchef kazananı haberimizde...

2023 MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2023 Masterchef sezonunda All Star kadrosu yarışmıştı. Masterchef 2023 sezonunda finale Esra Tokelli ve Tahsin Küçük kalmıştı. Finalde Esra Tokelli hazırlığı tabaklar ile rakibi Tahsin Küçük'e göre daha yüksek puanı alarak Masterchef 2023 şampiyonu olmuştur.

MASTERCHEF 2023 ŞAMPİYONU ESRA TOKKELLİ

Esra Tokelli, 46 yaşında ve aslen Balıkesirli olup İstanbul'da yaşamaktadır. Aşçılık eğitimini resmi bir kurumdan almamış, küçük yaşlardan itibaren mutfakta deneyim kazanmıştır. Sosyal medya üzerinden yemek siparişi almakta ve çeşitli organizasyonlara yemek hazırlamaktadır. Daha önce Yemekteyiz yarışmasında birinci olan Esra Tokelli, MasterChef 2020 sezonuna katılmış ve All Star kadrosuna dahil olmuştur. MasterChef All Star'ın şampiyonu olarak 69,5 puanla birinciliği elde etmiştir.