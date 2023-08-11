DGS sonuçları açıklandı mı? SON DURUM - BELLİ OLDU MU? DGS sınav sonuçları belli oldu mu?

16 Temmuz 2023 yılında gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak ediliyor. Sınav sonuçlarına ilişkin bilgilendirme haberimizin içerisinde yer alacaktır. Peki, 2023 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları heyecanla bekleniyor. 464 bin 281 adayın katılımıyla gerçekleşen sınavın sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu. Dört yıllık üniversiteye geçiş yapmak isteyen öğrenciler sınav sonucunu açıklanacağı tarih araştırmakta. DGS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları aratılan konular arasında yer alıyor. Peki,2023 DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dikey Geçiş Sınavının sonuçları henüz açıklanmamıştır. ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden açıklanacak olan DGS sonuçlarının 11 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. DGS sonuçları açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

DGS SINAV SONUÇ SORGULAMA!

Dikey Geçiş Sınavı, 464 bin 281 adayın katılımıyla 16 Temmuz 2023 Pazar günü gerçekleşmiştir. Merakla beklenen sınav sonuçları bugün açıklanacaktır. DGS sonucunu öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden sonuçlarına ulaşabilecekler. Saat 10.00 itibariyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaranız ve aday şifrenizi girerek sonucunuzu öğrenebilirsiniz.