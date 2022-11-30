2023 Bekçilik alımı ne zaman? Bekçilik başvuru şartlar ve tarihleri nedir?

Bu yıl Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi için kadro açıldı. 2023 yılında yeni alımların olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alım başvuru şartları neler? 2023 Bekçilik sınavı ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler

Milyonlarca vatandaş 2023 yılında yapılacak bekçi alımı başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında 2022 sene bekçilik mülakat sınavı duyurusu yayımlanmıştı. Önümüzdeki senenin ise müracaat tarihleri yeni adaylar tarafından beklenmeye başlandı. Peki, Bekçi alımı başvuruları ne zaman? Bekçi alım başvuru şartları neler? 2023 Bekçilik sınavı ne zaman? Detaylar haberimizde...

BEKÇİ ALIMIBAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı hakkında henüz bir duyuru yayımlamadı. 2022 senesi bekçi alımı başvuru duyurusu 26 Nisan 2022 tarihinde yapılmıştı. Bu alımın süreci ise halen sürüyor. Mülakat sınavı sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından belirlenmiş olacak. 2023 senesi bekçi alımı ile ilgiliaçıklamalar geldiği zaman sayfamızda yer vereceğiz.

BEKÇİ ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bekçilik başvuru şartları yayımlanan kılavuz ile belli oluyor. Ancak 2022/1. Dönem bekçilik başvuru şartları şöyleydi;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

2023 BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte bekçiler, "Bekçilik sınavı ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki henüz yeni yılda bekçi alımıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.