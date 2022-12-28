2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Recep Soytürk kimdir? Recep Soytürk hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8,838 haber kaynağında 3,027,062 adet haber yapılan Recep Soytürk, toplamda 5,808,618,455 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Recep Soytürk kimdir? İşte, Recep Soytürk hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Recep Soytürk, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Recep Soytürk hakkında 8,838 haber kaynağında 3,027,062 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,808,618,455 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Recep Soytürk hakkında merak edilen Recep Soytürk kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

RECEP SOYTÜRK KİMDİR?

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1967 yılında doğdu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Kamu görevine İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak 1992 yılında 'Kaymakam Adayı' olarak başladı.

1992-1995 yılları arasındaki Kaymakam Adaylığı döneminde; Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde on bir ay süreyle Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu.

Aynı dönemde 1992-1993 yıllarında dil öğrenimi görmek ve mesleki kurslara katılmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi.

1995 yılında 82. Dönem Kaymakamlık Kursunu Üstün Başarılı dereceyle bitirerek Karabük'ün Eflani ilçesine 'Kaymakam' olarak atandı.

Bu ilçedeki üç yıl süren görevinden sonra 1998-2000 tarihlerinde iki yıl süreyle Ardahan Posof Kaymakamı olarak görev yaptı.

2000 yılında atandığı Siirt Vali Yardımcılığı görevini üç yıl boyunca sürdürdükten sonra 2003 yılında atandığı Amasya Vali Yardımcılığı görevini iki yıl yürüttü. 2005 yılında Taşköprü Kaymakamlığına atandı. 2006 yılında Ürgüp Kaymakamlığında göreve başladı.

Çeşitli Sivil Toplum Örgütleri Tarafından teşekkür belgesi alan Recep Soytürk yurt genelinde faaliyet gösteren Türkiye Ana ve Çocuk Sağlığı Vakfı tarafından 2002 yılında Atatürk Haftası Hizmet Ödüllerinde 'Yılın En Başarılı Bürokratı' seçildi.

Kaymakam Soytürk, İskenderun Kaymakamlığı'na atanana kadar, 16.02.2009 tarihinden bu yana Sakarya Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ni sürdürdü. İyi derecede İngilizce bilen Soytürk, evli ve üç çocuk sahibi.