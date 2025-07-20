20 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, TRT 1, TV8 ve Now TV gibi ulusal kanallar, 20 Temmuz Pazar günü birbirinden farklı içeriklerle izleyici karşısına çıkıyor. Sabah kuşağında tekrar diziler dikkat çekerken, akşam saatlerinde yayınlanan filmler ve yarışmalar TV yayın akışı içerisinde öne çıkıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13.45 Turnike

15.45 Amatör Hayat

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Kuralsız Sokaklar

22.15 Kuralsız Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Siyah Kalp

08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Züğürt Ağa

15.30 Kızılcık Şerbeti

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Deliha 2

22.15 Nasipse Olur

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Gençliğim Eyvah

09.00 Zembilli

12.00 Güven Bana

14.00 Sağ Salim

16.00 Aile Saadeti

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Aile Saadeti

03.00 Aldatmak

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08.30 Hanım Köylü

10.00 Aramızda Kalsın

12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

14.00 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

22.45 Rina

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.58 İstiklal Marşı

06.00 Yedi Numara

06.45 Hayatımın Neşesi

08.45 Alpaslan Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yeşil Deniz

15.05 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Kuzey'deki Bayrak: Kıbrıs

19.00 Ana Haber

20.00 Pamuk Prenses ve Avcı

22.20 3'te 3

23:35 Pamuk Prenses ve Avcı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepeti

13.00 Yasak Elma

15.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kırk Yalan

22.15 Şevkat Yerimdar

23.00 Now Spor

01.00 - İnadına Aşk

03.30 - Kefaret

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin Yaz

15.45 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

00.15 MasterChef Türkiye

02.30 Gazete Magazin