2 Temmuz yükseleni nedir? 2 Temmuz yükselen burcu

2 Temmuz yükseleni! 2 Temmuz'da doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. 2 Temmuz burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. Peki, 2 Temmuz yükseleni nedir? İşte, 2 Temmuz yükselen burcu hesaplama yöntemi...

2 TEMMUZ YÜKSELENİ NEDİR?

2 Temmuz'da doğanlar Yengeç burcudur. Yengeç burcu duygusal, koruyucu ve ailesine düşkün bir burçtur. Su elementi olan Yengeç, hassas ve sezgisel bir yapıya sahiptir. Genellikle yakın ilişkilerde güvenlik ve bağlılık onlar için önemlidir.

Yükselen burcun etkisi Yengeç burcunun duygusal yapısına farklı bir boyut ekleyebilir. 2 Temmuz'da doğan biri sabah saatlerinde Yükselen İkizler, öğleden sonra ise Yükselen Terazi burcuna sahip olabilir.

Yükselen İkizler, Yengeç'in duygusal derinliğini daha sosyal ve iletişimsel bir yapıya dönüştürebilirken, Yükselen Terazi ise Yengeç'in ilişkilerdeki uyum ve denge arayışını güçlendirebilir.

2 TEMMUZ YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.