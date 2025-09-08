Haberler

2 polisin şehit olduğu saldırıdan kahreden görüntüler

2 polisin şehit olduğu saldırıdan kahreden görüntüler
Güncelleme:
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis şehit oldu. Şehit polis memurlarına ait yürek burkan görüntü ise tüm Türkiye'yi kahretti.

Türkiye sabah saatlerinde İzmir'den gelen acı haberle sarsıldı. Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru şehit oldu.

CENAZELERİN ÜSTÜNE BAYRAK ÖRTÜLDÜ

Sabah saatlerinde yaşanan acı olayın ardından şehit polislerin cenazelerinin üzerine Türk bayrağı örtüldü. Yürek burkan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İşte yürek yakan o anlardan kareler;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
