Üye Girişi
Haberler

2 Ocak yükseleni nedir? 2 Ocak yükselen burcu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 Ocak yükseleni nedir merak ediliyor. 2 Ocak'ta doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. 2 Ocak burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. Peki, 2 Ocak yükseleni nedir? İşte, 2 Ocak yükselen burcu hesaplama...

2 Ocak yükseleni! 2 Ocak'ta doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. 2 Ocak burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. Peki, 2 Ocak yükseleni nedir? İşte, 2 Ocak yükselen burcu hesaplama yöntemi...

2 OCAK YÜKSELENİ NEDİR?

2 Ocak'ta doğanlar Oğlak burcu mensubudur. Oğlak burcu, çalışkan, disiplinli ve sorumluluk sahibi yapısıyla bilinir. Toprak elementine ait olan Oğlak, gerçekçi ve ayakları yere basan bir karakter sergiler. Hedeflerine ulaşmak için büyük bir kararlılık gösterir ve sabırla ilerler. Çevresinde güvenilir biri olarak tanınır.

Yükselen burcunuzu belirlemek için doğum saatiniz oldukça önemlidir. Yükselen burç, kişinin dış dünyaya nasıl göründüğünü ve kendini nasıl ifade ettiğini gösterir. 2 Ocak'ta sabahın erken saatlerinde doğan bir Oğlak burcu insanı, Yükselen Yay burcuna sahip olabilirken, öğleye doğru doğanlar Yükselen Oğlak olabilir.

Yükselen burç, Oğlak burcu kişiliğine farklı bir hava katar. Eğer Yükselen Yay ise, Oğlak'ın ciddi yapısına biraz daha esneklik ve neşe getirir. Ancak Yükselen Oğlak ise, kişilik daha disiplinli, hedef odaklı ve mesafeli olabilir.

2 OCAK YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Astroloji Yaşam Güneş

Narin'in amcası Erhan Güran: Abla Tülin merdivenden düşerek ölmedi

Merdivenden düşerek ölmemiş! İşte Narin'in ablasının ölüm nedeni

 İtirafçının eşi konuştu! Üvey anne 'Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak' demiş

İtirafçının eşi konuştu! "Salim tutuklandı kocan da tutuklanacak"

 Üç Bakan, Diyarbakır'da Narin'in kabrini ziyaret etti! Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler

Narin'in hiçbir akrabası ile görüşmediler!
Meta'dan Narin açıklaması! Amca Salim Güran'ın sildiği Whats App mesajları istenmişti

Cinayeti Whats App mesajları çözebilirdi! Meta'dan 'Narin' açıklaması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Şubat yükseleni nedir? 2 Şubat yükselen burcu 2 Ocak yükseleni nedir? 2 Ocak yükselen burcu MasterChef Beş Kardeş Yahnisi tarifi! En güzel Beş Kardeş Yahnisi tarifi! Beş Kardeş Yahnisi tarifi nasıl yapılır? Beş Kardeş Yahnisi için malzemeler! Mersin'de deprem mi olacak, ne zaman olacak? Mersin'de deprem mi bekleniyor? Mersin deprem tatbikatı ne zaman? Mersin derem tatbikatı sms mesajı nedir? 7.0 deprem tatbikatı ne zaman yapılacak? 1 Aralık yükseleni nedir? 1 Aralık yükselen burcu 1 Kasım yükseleni nedir? 1 Kasım yükselen burcu 1 Ekim yükseleni nedir? 1 Ekim yükselen burcu 1 Eylül yükseleni nedir? 1 Eylül yükselen burcu 1 Ağustos yükseleni nedir? 1 Ağustos yükselen burcu Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Fırtınanın İçinde filmi ne zaman, nerede çekildi?
title