2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

İzmir'de sıfır kilometre aldığı aracının ilk yağmurda tavandan su aldığını söyleyen bir vatandaş, yetkili servisten çözüm alamadığını belirterek mağduriyetini dile getirdi.

"BENİM DERDİM ARACIN NE KADAR SU ALDIĞI"

Aracını 23 Ekim'de yetkili servise bıraktığını ifade eden mağdur sürücü, servisin ön camın sökülmesi gerektiğini, bu işlem sırasında camın kırılabileceğini söylediğini aktardı. Sorunun camdan ibaret olmadığını belirten vatandaş, "Benim derdim cam değil, aracın ne kadar su aldığı. Elektronik bölümlere gözümün önünde su gitti. Bardaklık komple dolmuş ve taşmış" diyerek yaşadığı riskleri anlattı.

"22 GÜNDÜR ARAÇSIZ KALDIM"

Aracın ne kadar su aldığına ve bu durumun ileride yaratabileceği problemlere dikkat çeken vatandaş, servisten net bir çözüm alamadığını söyledi. Yetkililerin kendisinden sürekli süre istediğini belirten araç sahibi, "22 gün geçti ama hala bir çözüm yok. Aracım servis kapısında bekliyor, ben ise taksi, dolmuş ya da eş-dost araçlarına mahkûm kaldım" dedi.

Yetkililerin, camın değişimi için kendisinden onay istediklerini ancak asıl sorunun göz ardı edildiğini belirten sürücü, aracın sigorta ve kasko masraflarını ödemesine rağmen mağduriyetinin devam ettiğini vurguladı. Vatandaş, yaşadığı sorunun bir an önce giderilmesini ve aracının güvenle kullanabileceği şekilde teslim edilmesini talep etti.