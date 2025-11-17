Haberler

2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Güncelleme:
İzmir'de yaşayan bir vatandaşın sıfır kilometre olarak satın aldığı 2 milyonluk aracı ilk yağmurda su aldı. Dikiz aynasından su alan aracı servise götüren vatandaş 22 gündür sorununun çözülmediğini belirtti.

  • İzmir'de bir sıfır kilometre araç ilk yağmurda tavandan su aldı ve elektronik bölümlere su girdi.
  • Araç sahibi 22 gündür aracı serviste bekliyor ve çözüm alamadı.
  • Yetkili servis ön camın sökülmesi gerektiğini belirtti, ancak araç sahibi asıl sorunun su alımı olduğunu vurguladı.

İzmir'de sıfır kilometre aldığı aracının ilk yağmurda tavandan su aldığını söyleyen bir vatandaş, yetkili servisten çözüm alamadığını belirterek mağduriyetini dile getirdi.

"BENİM DERDİM ARACIN NE KADAR SU ALDIĞI"

Aracını 23 Ekim'de yetkili servise bıraktığını ifade eden mağdur sürücü, servisin ön camın sökülmesi gerektiğini, bu işlem sırasında camın kırılabileceğini söylediğini aktardı. Sorunun camdan ibaret olmadığını belirten vatandaş, "Benim derdim cam değil, aracın ne kadar su aldığı. Elektronik bölümlere gözümün önünde su gitti. Bardaklık komple dolmuş ve taşmış" diyerek yaşadığı riskleri anlattı.

"22 GÜNDÜR ARAÇSIZ KALDIM"

Aracın ne kadar su aldığına ve bu durumun ileride yaratabileceği problemlere dikkat çeken vatandaş, servisten net bir çözüm alamadığını söyledi. Yetkililerin kendisinden sürekli süre istediğini belirten araç sahibi, "22 gün geçti ama hala bir çözüm yok. Aracım servis kapısında bekliyor, ben ise taksi, dolmuş ya da eş-dost araçlarına mahkûm kaldım" dedi.

Yetkililerin, camın değişimi için kendisinden onay istediklerini ancak asıl sorunun göz ardı edildiğini belirten sürücü, aracın sigorta ve kasko masraflarını ödemesine rağmen mağduriyetinin devam ettiğini vurguladı. Vatandaş, yaşadığı sorunun bir an önce giderilmesini ve aracının güvenle kullanabileceği şekilde teslim edilmesini talep etti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDemir D:

Araç kesin Togg

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Her yerde ben öküzüm diye bağırmasanız olmaz değil mi ? Bir kere toog içinde o şekil bir dizayn yok ki, bardaklık olsun. Çinlinin tekidir.

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıTarık K:

Google a yaz (Sıfır Alınan Opel Aracın Su Alması Ve Servis Sürecindeki Mağduriyet) 2 gün önce şikayetvar a yazmış

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıGoethegitme:

Yok bilemedin sig onun markası hani hep oturdugundan

yanıt0
yanıt0
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
