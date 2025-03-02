2 MART TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi diziler, programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi
2 Mart tarihinde televizyon kanallarının yayın akışı belirlendi. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 gibi kanallarda bu akşam hangi diziler ve programlar izleyici ile buluşacak? İşte detaylı TV yayın akışı listesi!
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Mart itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Mart 2025 tarihli yayın akışında neler var?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07.05 İyilik Hikayeleri
07.20 Yedi Numara
09.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
10.05 Vefa Sultan
11.45 Enine Boyuna
13.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18.00 Ramazan Sevinci
19.15 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 Vefa Sultan
01.25 Bir Zamanlar İstanbul
03.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04.35 Sahur Bereketi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Piyasa
16:30 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
22:45 Arka Sokaklar
01:45 Piyasa
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
06:30 5N1K
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:00 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Direniş Karatay
01:30 Direniş Karatay
03:30 Güzel Köylü
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:15 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Dizi TV
10:50 Zembilli
14:15 Can Borcu
17:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Başka Bir Gün
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm