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2 MART TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi diziler, programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi

2 MART TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de hangi diziler, programlar var? TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi
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2 Mart tarihinde televizyon kanallarının yayın akışı belirlendi. TRT 1, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV ve TV8 gibi kanallarda bu akşam hangi diziler ve programlar izleyici ile buluşacak? İşte detaylı TV yayın akışı listesi!

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Mart itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Mart 2025 tarihli yayın akışında neler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07.05 İyilik Hikayeleri

07.20 Yedi Numara

09.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

10.05 Vefa Sultan

11.45 Enine Boyuna

13.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

15.45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16.15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18.00 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 Vefa Sultan

01.25 Bir Zamanlar İstanbul

03.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04.35 Sahur Bereketi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Piyasa

16:30 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

22:45 Arka Sokaklar

01:45 Piyasa

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

06:30 5N1K

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:00 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Direniş Karatay

01:30 Direniş Karatay

03:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:15 Kiralık Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Dizi TV

10:50 Zembilli

14:15 Can Borcu

17:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Başka Bir Gün

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

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