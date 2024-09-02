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2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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2 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Bugünkü kararlar arasında 32266 sayılı atamalar listesi de yer alıyor. Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve atamalar, hükümetin çeşitli alanlarda aldığı önemli kararları ve atamaları içeriyor. Bu atamalar ve kararlar, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için önemli bilgiler içeriyor.

2024 tarihli Resmi Gazete'nin 2 Eylül sayısında yayımlanan kararlar ve ilanlar dikkat çekiyor. Bugünün Resmi Gazete'sinde yer alan yasama, yürütme ve idare bölümüne ilişkin kanunlar ile yargı bölümüne dair gelişmeler detaylandırılıyor. 2 Eylül 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan atama listesi ve diğer kararlar hakkında bilgi edinmek isteyenler, PDF formatında indirme seçeneğinden yararlanabilirler. Resmi Gazete'nin bu sayısında, günün önemli kararları ve ilanları yer alıyor. 2 Eylül 2024 Resmi Gazete kararları! Bugünün kararları neler? 2 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32650 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

2 EYLÜL RESMİ GAZETE KARARLARI

YÖNETMELİKLER

–Antalya Bilim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/19)

–Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/20)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/08/2024 Tarihli ve 12843, 12844 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 EYLÜL RESMİ GAZETESİNİ PDF GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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