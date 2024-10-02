2 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının 2 Ekim tarihli yayın akışı listesi merak ediliyor. İşte bugünün televizyon yayın akışı ve hangi kanallarda hangi programların olacağı bilgisi araştırılıyor.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Ekim itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 1 Ekim 2024 tarihli yayın akışında neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Sandık Kokusu
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Bahar
02:45 Kızılcık Şerbeti
04:45 Deha
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kuruluş Osman
00: 20 Bir Gece Masalı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Aramızda Kalmasın / Canlı
11:00 Gazete Magazin / Canlı
13:30 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:30 Aramızda Kalmasın
04:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.20 Şehirden Uzakta
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Gönül Dağı
16.05 Lingo Türkiye
17.30 Başakşehir-Rapid Wien | UEFA Avrupa Konferans Ligi
19.30 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
22.00 Liverpool-Bologna | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
00.15 Teşkilat