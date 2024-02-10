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2. astronot kim, uzaya ne zaman gidecek?

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatının Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasına ilişkin canlı yayın bağlantısını Tuva Cihangir Atasever'in anlatımıyla gerçekleştirdi. Peki, astronot kim, uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye'nin ikinci astronotu olarak belirlenen Tuva Cihangir Atasever, ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuna ilişkin, "Bu misyon bittikten sonra Türkiye'nin insanlı uzay yolculuğu durmayacak, aksine yeni deney ve denemelerle sürdürülecek." dedi. Peki, astronot kim, uzaya ne zaman gidecek?

CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Türkiye'nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında yedek olarak seçilen Tuva Cihangir Atasever, 12 Ağustos 1992'de Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra Irvene'deki Kaliforniya Üniversitesinde elektrik-elektronik mühendisliği alanında yüksek lisans yaptı. Ardından ROKETSAN'da 5 yıl boyunca aviyonik sistem mühendisi olarak çalıştı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için seçilen adaylar eğitimlerine ABD'de devam ediyor. 2023'ün son çeyreğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanan ilk Türk uzay yolcusu, ISS'deki ağırlıksız ortam koşullarında 13 bilimsel deney gerçekleştirecek.

2. ASTRONOT KİM, NE ZAMAN UZAYA GİDECEK?

Türkiye'nin 2. astronotu Tuva Cihangir Atasever, Nisan 2024 tarihinde uzaya gidecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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