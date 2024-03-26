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2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ!

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2023-2024 eğitim yılında iki ara tatil yer alıyor. İlk ara tatil Kasım ayında gerçekleşti. İkinci ara tatil ise Nisan ayında tamamlanacak. Nisan ayının başlamasıyla birlikte öğrenciler, ikinci ara tatilin ne zaman olacağını ve kaç gün süreceğini merak etmeye başladılar. Ayrıca, bu ara tatilin Ramazan Bayramı'na mı denk geleceği de önemli bir soru olarak gündeme geldi. Öğrencilerin ve velilerin bu konuda bilgi sahibi olmaları, tatil planlarını doğru şekilde yapabilmeleri açısından önem taşıyor. 2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ! İşte ayrıntılar...

ARA TATİL NE ZAMAN?

2. Ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak. Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edileceğinden dolayı ara tatile denk geliyor.

2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ!

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ!

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz tatili 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

2. ara tatil ne zaman? Nisan ayı ara tatil hangi gün başlıyor? 2024 ARA TATİL TARİHLERİ!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Ramazan Bayram Ara tatil Gündem Eğitim Yaşam Haberler

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