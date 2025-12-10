1999 depreminin ceza alan tek müteahhidi Veli Göçer hayatını kaybetti

17 Ağustos 1999 depremi sürecinde adı en fazla gündeme gelen ve ceza alan tek müteahhit olarak bilinen Veli Göçer yaşamını yitirdi. Kocaeli'nin yerel medyasında yer alan haberlere göre Göçer, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Göçer ve ortağı İsmet Kösebalaban, Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkûm edildi. Karar Yargıtay'da onanmıştı.

7,5 YIL HAPİS YATTI

Yıllar süren hukuki süreç sonunda aldığı ceza kesinleşen Göçer, 2004 yılında cezaevine konuldu ve toplamda 7,5 yıl tutuklu kaldı. Türkiye genelinde açılan yaklaşık 2100 deprem davasının büyük kısmı zaman aşımı ya da şartlı tahliye ile sonuçlanırken, Göçer'in hapis yatan tek müteahhit olarak kayda geçti.

Deprem sonrasındaki incelemelerde "malzemeden çalma" ve "deniz kumu kullanma" gibi yapım hataları kamuoyunda uzun süre gündemde kaldı. Tahliye edilmesinin ardından konuşan Göçer, kendisine haksızlık yapıldığını savunarak tüm sorumluluğun üzerine bırakıldığını ve neden yalnızca kendisinin cezalandırıldığını sorguladığını ifade etmişti.